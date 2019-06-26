الجزائري نغيز مدربا لاتحاد طنجة المغربي لمدة عامين

أعلن اتحاد طنجة المغربي اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب الجزائري نبيل نغيز ليتولى المسؤولية لمدة عامين خلفا للمغربي عبد الرحيم طاليب الذي تعاقد مع الجيش الملكي.



وحضر نغيز مؤتمرا صحفيا مع عبد الحميد أبرشان رئيس اتحاد طنجة الذي أنهى مسابقة الدوري الموسم الماضي في المركز الخامس بعدما فقد لقبه لصالح الوداد البيضاوي.



وأكد نغيز البالغ من العمر 51 عاما درايته التامة بلاعبي اتحاد طنجة الذي واجهه من قبل حينما كان مدربا لاتحاد الساورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.



وقاد نغيز العديد من الأندية الجزائرية والعربية بينها شبيبة الساورة ووفاق سطيف وأُحد السعودي.



وسيعاون نغيز المدرب المساعد عبد الواحد بلقاسم وعيد الحموني مدربا للياقة البدنية ومحمد بيسطارة مدربا لحراس المرمى.