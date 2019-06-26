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الصحة

أول فيتامين ثلاثي المفعول للعناية بالبشرة يثير ضجة بمواقع التواصل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
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تعاني الكثير من النساء من مشاكل جفاف الشعر والبشرة المجهدة وهشاشية في الأظافر، الأمر الذي يؤثر على مظهرهن العام.

ولحل هذه المشكلة، أنتجت شركة بريطانية أخيرا نوعا خاصا من الفيتامينات التي تساهم في تحسين صحة الشعر والبشرة والأظافر في آن معا.

وقد أحدث المنتج الذي يحتوي على فيتامين ثلاثي المفعول يدعى"ستاربوا"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، لما له من فوائد تعود بالنفع على الشعر الجاف والبشرة المجهدة والأظافر الهشة.

ويحتوي منتج ساربوا، على مكونات طبيعية عالية الجودة مثل البيوتين وفيتامين C وألويرا، إلى جانب العديد من المكونات الأخرى.

ويتميز المنتج بفعاليته التي تظهر نتائجها في غضون 30 يوما من الاستخدام، حيث تتحسن صحة الشعر، والبشرة، وتتمتع الأظافر بمتانة كبيرة.

وينصح خبراء التجميل باستهلاك هذا المنتج الذي يأتي على شكل علكة يمكن مضغها، مرة أو مرتين في اليوم، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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