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عالم

بومبيو: يقلقنا سعي الهند للحصول على "إس-400"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:31 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه أعرب للسلطات الهندية عن قلق بلاده، بشأن خطط الهند للحصول على منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400".

وأضاف "بومبيو" في حديث لصحيفة "الهند اليوم": "لقد عبرنا عن قلقنا بشأن منظومات "إس-400". نحن نتحدث بصراحة عن مخاوفنا والمخاطر".

وأشارت الصحيفة إلى أن، بومبيو التقى في وقت سابق، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ومع وزير الشؤون الخارجية سوبرا همانيام جيشانكار.

وفي أكتوبر 2018، وقعت روسيا والهند على عقد حول توريد منظومات دفاع جوي صاروخية روسية من طراز "إس-400"، بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.

ومن المعروف، أن واشنطن تعارض بقوة كذلك، شراء تركيا لهذه المنظومات الروسية، وتهدد أنقرة بفرض عقوبات عليها في حال تمت الصفقة.

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