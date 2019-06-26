قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا.. وتضيء أسوار القدس برسومات استفزازية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عقب اندلاع مواجهات في المكان، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والأعيرة النارية بشكل كثيف صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما قامت قوات الاحتلال بإضاءة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وتحديدا سور القدس التاريخي برسومات وإيحاءات تلمودية استفزازية مزورة.



جاء ذلك بالتزامن مع بدء ما يسمى "مهرجان الأنوار" العبري، الذي يستمر لمدة أسبوع، حيث تركزت الإضاءات على مقاطع من سور القدس في منطقة باب العامود، والمنطقة الممتدة حتى باب الخليل مرورا بباب الجديد.