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اقتصاد

تراجع الذهب مع تضاؤل الرهان على خفض كبير بأسعار الفائدة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:24 م
جريدة الدستور
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هبطت أسعار الذهب، أمس، الأربعاء بفعل علامات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يتسرع في إجراء خفض كبير في أسعار الفائدة الشهر القادم، لكنها تبقى متماسكة فوق المستوى النفسي المهم البالغ 1400 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.9 في المئة إلى 1409.70 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن كان هبط أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وينهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، وسجل أيضا أكبر انخفاض ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من أسبوعين.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 0.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1415.40 دولار للأوقية.

ويوم الثلاثاء، أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي على استقلالية المركزي، قائلا إنه "بمنأى عن الضغوط السياسية القصيرة الأجل" متحديا بذلك مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.29 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 811.50 دولار. ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1523.50 دولار للأوقية.

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