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عالم

الدنمارك تدعم تولي مارجريت فيستاجر منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:21 م
مفوضة الاتحاد الأوروبي
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر
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تحظى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر بدعم رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة ميته فريدريكسن للبقاء لفترة ثانية تمتد خمس سنوات في المفوضية الأوروبية.

وقالت فريدريكسن، زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين اليوم الأربعاء: "أعتقد أن مارجريت فيستاجر أدت عملا مهما حقًا للاتحاد الأوروبي كمفوضة لشؤون المنافسة وبالتالي بالنسبة للدنمارك".

ونقلت الإذاعة العامة الدنماركية "دي آر" عن فريدريكسن قولها: "لذلك أرى أن مارجريت فيستاجر يجب أن تستمر كمفوضة دنماركية".

وأعربت فيستاجر، المنتمية للتيار الليبرالي، عن اهتمامها برئاسة المفوضية، كما أبدى عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس المنتمي للتيار الاشتراكي عن رغبتهما في الحصول على المنصب.

وتعد رئاسة المفوضية واحدة من عدة مناصب العليا التي لم يتفق قادة الاتحاد الأوروبي على من يتولاها.

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