بينها التوتر في الشرق الأوسط.. 6 ملفات رئيسية ضمن أجندة قمة العشرين

بدأ قادة وزعماء الدول المشاركون في قمة مجموعة العشرين "G 20"، التوافد على اليابان من أجل حضور القمة التي ستناقش العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، من بين المشاركين الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم دعوة مصر للقمة حيث تترأس الاتحاد الأفريقي.



وترصد "الدستور" أبرز القضايا التي ستتناولها القمة بحضول قادة الدول المؤثرة والكبرى:



- مناقشة آليات مكافحة الفقر في الدول النامية، وبحث قضايا التنمية والتجارة، والاستثمارات والاقتصاد الإلكترونى، بجانب مشاكل الطاقة، وقضايا الزراعة ومكافحة الفساد.



- مناقشة أزمات التغير المناخى، حيث إن ارتفاع نسبة الاحتباس الحراي بكوكب الأرض أدى إلى اختلالات بيئية، وتسبب الدول الكبرى المشاركة في الاجتماع خاصة الصين وأمريكا في النسبة الأكبر من الاحتباس الحراري.



- مناقشة فرص بناء حلول دبلوماسية للتوترات في منطقة الشرق الأوسط، لتجنب التصعيد خاصة بين الولايات المتحدة وإيران.



- ستناقش القمة التي تعقد يومي 28 و29 من الشهر الجاري أزمات الاقتصاد العالمي الحالية بجانب القضايا التكنولوجية بالدول النامية من أجل مواجهة الفقر وارتفاع معدلات البطالة.



- مناقشة مشكلات البنية التحتية التي تمنع نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية ودعم الاستثمار الأجنبي.



- مناقشة المشكلات التي تواجه مجالات التعليم والصحة في القارة الإفريقية، وزيادة جذب الاستثمارات العالمية.

