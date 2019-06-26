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الصحة

احذر.. 5 عبارات يومية لها تأثير سلبي على الطفل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:16 م
جريدة الدستور
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من المعروف بأن الأبوين هما أساس تكون شخصية الطفل، ولكن مع كثرة المسؤوليات اليومية والانشغال بالمهام الملقاة على كاهلهما، يصاب الأبوان بالضغط النفسي والإجهاد، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على طريقة تعاملهما مع أطفالهما.

ومن هنا تبرز الحاجة لتجنب توجيه الكثير من العبارات التي قد تؤثر على نفسية الطفل وشخصيته على المدى البعيد.

فيما يلي 5 عبارات على الأبوين تجنب توجيهها لطفلهما، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية:

1- عبارات الشتم عند ارتكاب الطفل الأخطاء
يقوم الكثير من الآباء بتوجيه سيل من الشتائم على الطفل عند ارتكابه أي خطأ، الأمر الذي يؤثر على شخصيته بشكل سلبي، لذا يُنصح باستبدال الشتائم بعبارات تهدئ من روع الطفل، وتحثه على عدم تكرار هذا الخطأ.

2- توقف عن البكاء حالًا
البكاء هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن للطفل أن يعبر بها عن مشاعره، لذا فإن منع الطفل من البكاء قد يكون له تأثيرات سلبية عليه.

3- أنا مشغولة الآن
في الكثير من الأحيان تنشغل الأم عن أطفالها بسبب واجباتها المنزلية، وأحيانًا يطلب الطفل من والدته أمرًا ما، فتجيبه الأم بأنها مشغولة، وهذا يؤدي إلى شعور الطفل بالإهمال. لذا من الضروري الاهتمام بطلبات الطفل وعدم تجاهلها بحجة الانشغال.

4- أغرب عن وجهي
قد ينطق الأبوان بهذه العبارة بسبب شعورهما بالغضب، أو بسبب شعورهما بالضغط النفسي، غير أن هذه العبارة لها تأثير مدمر على نفسية الطفل، وتوصل رسالة له بأنه مصدر إزعاج لهما.

5- أنت كاذب
تعتبر هذه العبارة من أخطر العبارات التي يمكن أن يوجهها أحد الوالدين لطفله، لأن لها تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على نفسية الطفل، وحتى لو كان الطفل كاذبًا، فيجب إجراء حوار معه وحثه على قول الحقيقة بدلًا من توبيخه.

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