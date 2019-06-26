حبس عاطل بتهمة سرقة مخبز بحلوان لمروره بأزمة مالية

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ 14.700 جنيه، من داخل مخبز حلوان، بدائرة القسم.



وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه مر بضائقة مالية دفعته لارتكاب السرقة، موضحًا: "اتزنقت في قرشين ومكنش قدامي غير السرقة".



وكان ورد بلاغ للرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من المواطن "أحمد إبراهيم البكري"، مسئول مخبز حلواني، الكائن بشارع عزام تقاطع جعفر، مفاده، باكتشافه سرقة مبلغ 14.700 جنيه، من داخل المخبز محل عمله.



وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، أمكن التعرف على مرتكب الواقعة، وتبين انه يدعي "م.أ"، 25 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وعثر بحوزته على المبلغ المسروق، وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد عاكف، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الدخول من شباك المنور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13030 لسنة 2019، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بالقرار سابق الذكر.