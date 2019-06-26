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عالم

5 معلومات عن خطة "الاقتحام الكبير" التي ينفذها الجيش الليبي لاستعادة طرابلس

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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كشف آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، اللواء عبد السلام الحاسي، أن معركة تحرير العاصمة طرابلس تسير وفق آليات مرسومة، وسيتم تنفذ ما أسماه بخطة "الاقتحام الكبير" لدخول طرابلس.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول عملية "الاقتحام الكبير" وسط تقدم كبير للجيش الوطني تجاه طرابلس:

- تعتبر "الاقتحام الكبير" جزءا من عملية «طوفان الكرامة»، التي أطلقها الجيش الوطني أبريل الماضي لطرد الجماعات المسلحة من طرابلس وأبرزها جماعات القاعدة وحركات مسلحة تابعة للإخوان وجماعات جهادية مثل الجماعة الليبية المقاتلة.

- تحظى العملية الجديد بدعم دولي كبير وتمثل ذلك في الوفود التي زارت المشير خليفة حفتر في بنغازي، لبحث ترتيبات تحرير باقي العاصمة.

- من أجل الإسراع في تنفيذ العملية دفع الجيش الوطني بكتيبتين من القوات الخاصة بناء على طلب من غرفة عمليات طوفان الكرامة لتحرير العاصمة، وتم تكليفهما بمهام خاصة في المرحلة النهائية لاقتحام طرابلس وتطهيرها من الميليشيات.

- ستتم عملية "الاقتحام الكبير" عن طريق دخول العاصمة طرابلس من 7 محاور لتطويق الجماعات المسلحة بالكامل والإسراع في السيطرة على العاصمة.

- العمل على استنزاف الميليشيات بالعاصمة وضرب قدراتها البشرية والتسليحية والمعنوية، من خلال عمليات متفرقة الجبهات متزامنة، ما دفع عدد من أمراء الحرب إلى الهروب للخارج.

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