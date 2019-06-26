رئيس جامعة المنصورة يشاهد مباراة منتخب مصر وسط حشد طلابى

حرص الدكتور اشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، على مشاركة أعضاء هيئة التدريس وأسرهم والعاملين والطلاب والطلاب الوافدين مشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقى المنتخب الوطنى المصرى ومنتخب الكونغو فى بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ الثانية والثلاثين والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٢١ يونيو إلى ١٩ يوليو فى إطار تشجيع الرياضة ودعم المنتخب الوطنى.



وجهزت الجامعة شاشات عرض لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقرية الأولمبية بحضور الدكتور عادل الجندى عميد كلية العلوم، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على الوافدين، الكابتن هيثم البدويهى مدير القرية الأولمبية.



و شهدت القرية الأولمبية توافد طلاب المدن الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الوطنى بشكل جماعى يرددون هتافات تحيا مصر.