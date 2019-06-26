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عالم

موسكو ترسل مذكرات إلى المحكمة الدولية وأوكرانيا بشأن حادث مضيق كيرتش

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:04 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا أرسلت مذكرات إلى محكمة التحكيم الدولية لقانون البحار والسفارة الأوكرانية فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في منطقة مضيق كيرتش.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "أُرسلت الملاحظات بهذا الصدد من قبل وزارة الخارجية الروسية في 25 يونيو إلى المحكمة والسفارة الأوكرانية في موسكو".

وأضافت "المذكرات المرسلة لفتت الانتباه على وجه الخصوص، إلى حقيقة أن الإجراءات الجنائية ضد 24 من البحارة الأوكرانيين مستمرة، وكذلك الفرص الموجودة في إطار تشريع الإجراءات الجنائية لروسيا الاتحادية فيما يتعلق بالبحارة والسفن، التي قد يشارك فيها الجانب الأوكراني في هذه المرحلة من أجل إطلاق سراحهم".

وأكدت الخارجية الروسية في المذكرات إلى المحكمة الدولية لقانون البحار وسفارة أوكرانيا موقف موسكو، بأن مسألة البحارة الأوكرانيين عقب الحادث في مضيق كيرتش لا يمكن أن تنظر فيه المحكمة.

وأضافت:" للأسف، فإن رد فعل الجانب الأوكراني على المذكرة الروسية يؤكد مرة أخرى أن مصير البحارة ليس هو ما يهمها، بقدر ما يهمها استغلالها للمسألة. من الواضح أن هذا كان الهدف الرئيسي من الاستفزاز الذي نظمته القيادة الأوكرانية السابقة في نوفمبر 2018، والذي انتقده ممثلو سلطات كييف الحالية".

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