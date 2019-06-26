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عالم

الجيش الليبي يكثف غاراته الجوية على تمركزات ميلشيات "الوفاق" في غريان

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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أفادت صحيفة المشهد الليبية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني الليبي شن غارات متتالية وعنيفة على تمركزات مسلحي الوفاق في معسكر الثامنة بمدينة غريان الواقعة شمالي غربي ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن هنالك قتلى جراء القصف العنيف في صفوف مسلحي الوفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني، حذرت أهالي مدينة غريان والمدنيين في المناطق التي سيطر عليها مسلحي الوفاق من الإقتراب من التجمعات أو التعاون معهم لانه جميع تمركزات المسلحين سيتم استهدافها بالطيران الحربي.

وكان اللواء أحمد المسماري متحدث الجيش الوطني، أعلن في وقت سابق من مساء اليوم، إلى أن القتال في غريان، لا يزال مستمرا.

وقال: "نطمئن الجميع بأن الموقف تحت السيطرة، ونحيي كافة الوحدات التابعة للقوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة لتحرير العاصمة من كافة المليشيات والعصابات الإجرامية".

وادعت حكومة الوفاق وقوة حماية غريان التابعة لها، في وقت سابق من اليوم، السيطرة الكاملة على جزء كبير من مدينة غريان التي تبعد عن العاصمة طرابلس بنحو 75 كم، بعد هجوم واسع شنته مليشياتها بمختلف الاسلحة الثقيلة منذ فجر اليوم.

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