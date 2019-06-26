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عالم

حركات مسلحة وراء تشويه "قوات الدعم السريع" السوادنية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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أكَّد رئيس دائرة العمليات في قوات الدعم السريع السودانية، اللواء ركن عثمان محمد حامد، اليوم الأربعاء، أنَّ جماعات وعناصر تتبع للحركات المسلحة في الاعتصام كانت وراء حملات تشويه صورة الدعم السريع.

وقال في تصريحات أوردتها شبكة الشروق السودانية، إنّ هذه الفصائل تتحرك كفصائل عسكرية ترتدي زي الدعم السريع، ويتم نقلها عبر ناقلات توزعهم في عدة مناطق لإثارة التفلتات.

ولفت إلى أنَّ وجود القوات في المدن فرضته الظروف الأمنية بعد حملات تحييد الشرطة والأمن.

وأضاف اللواء عثمان، أنَّ قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتحت قيادة القائد الأعلى للجيش وهي قوات قومية تعمل في كل السودان.

وفنَّد المزاعم والحملة الممنهجة ضد قوات الدعم السريع واستغلال صور إخلاء منطقة كولمبيا للإساءة لها، إلى جانب دمغها بتجنيد الأطفال.

وأوضح في هذا الخصوص أنَّ وفدًا أمريكيًّا زار الدعم السريع وتأكد من أن التجنيد في الدعم السريع يتم بواسطة شهادة الرقم الوطني.

وأكد انضباط الدعم السريع وأنَّ لها قسم ولاء، ويحكمها قانون القوات المسلحة وبها أكثر من 800 ضابط من القوات المسلحة.

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