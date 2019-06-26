إخماد حريق كابينة كهرباء في النزهة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل، نشب داخل كابينة كهرباء، بمنطقة النزهة الجديدة، بالقاهرة، دون وقوع خسائر بشرية، وتم انقطاع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة المجاورة لموقع الحريق.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع انفجار في كابينة كهرباء، بمنطقة النزهة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، لمنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه وإخماده.



