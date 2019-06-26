حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محل أجهزة إلكترونية فى المقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محل أجهزة الكترونية بمنطقة المقطم، كما طالبت النيابة سرعة التحريات حول المتهمين.



وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من شخص يفيد بقيام مجهولين بسرقة محل، وأن المتهمين حطموا "قفل"، المحل فجرا، وقاموا بسرقة عدد من أجهزة الكمبيوتر والبلاى ستيشن.



وبإجراء التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابة مكون من 3 أشخاص، وتم ضبطهم وبحوزتهم الأجهزة الإلكترونية المسروقة، وسلاح نارى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.