الخميس 27 يونيو 2019 الموافق 24 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الثقافة

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:56 م
جريدة الدستور
طباعة
يحيي كورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، حفلًا فنيًا تحت عنوان: "سوليستات صاعدة"، وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل على مسرح الجمهورية.

ويشارك في الحفل كل من الأصوات الواعدة الشابة: "رفيق كوستاندى، شروق أحمد، كريستين مراد، غدير إكرام، نادين إيميلى، مريم نبيل، ميريلا عبد الملك، هانى انسى، نانسى العجيزى، كارول عبيد، سارة شورمان، أمير بشارة، أميرة فهمى، نادر نشأت، نيفين مدحت وشريف بشارة".

وتقدم الأصوات الواعدة - خلال الحفل - مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية والأوبرات والأعمال العالمية من بينها: "زواج فيجارو، سيدتى الجميلة، لا لا لاند، الملك الأسد" إلى جانب عدد من المؤلفات العربية من بينها:"كيفك انت، مشاعر، تشيروفوبيا واعتزلت الغرام".

جدير بالذكر أن المايسترو ناير ناجي مؤسس وقائد كورال القاهرة الاحتفالي، حصل على شهادة تخصصية في العزف على آلة البيانو ونظريات الموسيقى من الكلية الملكية بلندن 1996، كما حصل على دبلوم القيادة من الإيكول نورمال بباريس عام 2001، ويضم ريبرتواره العديد من المولفات الموسيقية الكلاسيكية والحديثة والخفيفة.

وكتب المايسترو ناير ناجي مايزيد عن 30عملا من المؤلفات الدينية للكورال والأوركسترا والأصوات المنفردة،وقاد العديد من الأوركسترات العالمية من بينها:"أوركسترا ليتشى السيمفونى وأوركسترا كالابريا للحجرة "إيطاليا"، الأوركسترا الفيلهارمونى الملكى المغربى وأوركسترا القاهرة السيمفوني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

منذ حوالي 15 ساعة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

منذ ساعتين

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئات القضائية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بالفيديو.. محمد صلاح يفتتح أهدافه في كان 2019 بهدف رائع

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

توافد الجمهور على إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

بالصور.. إزالة إشغالات شارع "كعابيش" بحى الهرم

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئات القضائية

ستوديو

مصر تفوز على الكونغو 2-0 وتتأهل لدور الـ 16 بأمم إفريقيا

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش.. فنانة جزائرية تدعي حملها من السبكي

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

رياضة

"تريزيجيه" رجل مباراة مصر والكونغو فى كأس أمم إفريقيا

مصر تتأهل لدور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا 2019

الجزائري نغيز مدربا لاتحاد طنجة المغربي لمدة عامين

كاف يشيد بالجماهير المصرية في مباراة الكونغو (صورة)

منوعات

250 يورو غرامة ارتداء البكيني في إيطاليا

"كلاشينكوف" تطلق نسخة مدنية من بندقية "آكا – 12"

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

صفحتنا ع الفيس بوك