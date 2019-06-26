السبت.. مسرحيات غنائية وأوبرات عالمية يقدمها كورال القاهرة

يحيي كورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، حفلًا فنيًا تحت عنوان: "سوليستات صاعدة"، وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل على مسرح الجمهورية.



ويشارك في الحفل كل من الأصوات الواعدة الشابة: "رفيق كوستاندى، شروق أحمد، كريستين مراد، غدير إكرام، نادين إيميلى، مريم نبيل، ميريلا عبد الملك، هانى انسى، نانسى العجيزى، كارول عبيد، سارة شورمان، أمير بشارة، أميرة فهمى، نادر نشأت، نيفين مدحت وشريف بشارة".



وتقدم الأصوات الواعدة - خلال الحفل - مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية والأوبرات والأعمال العالمية من بينها: "زواج فيجارو، سيدتى الجميلة، لا لا لاند، الملك الأسد" إلى جانب عدد من المؤلفات العربية من بينها:"كيفك انت، مشاعر، تشيروفوبيا واعتزلت الغرام".



جدير بالذكر أن المايسترو ناير ناجي مؤسس وقائد كورال القاهرة الاحتفالي، حصل على شهادة تخصصية في العزف على آلة البيانو ونظريات الموسيقى من الكلية الملكية بلندن 1996، كما حصل على دبلوم القيادة من الإيكول نورمال بباريس عام 2001، ويضم ريبرتواره العديد من المولفات الموسيقية الكلاسيكية والحديثة والخفيفة.



وكتب المايسترو ناير ناجي مايزيد عن 30عملا من المؤلفات الدينية للكورال والأوركسترا والأصوات المنفردة،وقاد العديد من الأوركسترات العالمية من بينها:"أوركسترا ليتشى السيمفونى وأوركسترا كالابريا للحجرة "إيطاليا"، الأوركسترا الفيلهارمونى الملكى المغربى وأوركسترا القاهرة السيمفوني.