نصائح طبية لمرضى "السكرى" لتجنب الموجة الحارة

كشفت الأرصاد الجوية، عن قدوم موجة جديدة من الحر، قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة، الأمر الذى يشكل خطرًا على الكثير من المرضى، خاصة المصابين بـ"السكرى".



ووفقًا لما ذكره موقع "بلاك دكتور"، فقد نصح أطباء السكر والضغط مرضاهم بشرب كمية كافية من المياه حتى لا يتعرض المرضى للجفاف، بالإضافة إلى تناول سوائل قليلة من السكر والعصائر الطبيعية، حيث تكون استجابة الجسم للأنسولين استجابة أكبر.



كما نصح الأطباء، بتجنب التعرض الطويل للشمس، فعلى الرغم من الفوائد الكثيرة لأشعة الشمس إلا أنه بالنسبة لمريض السكرى فإنه يفضل تجنبها قدر الإمكان والحرص على اللجوء لأماكن مبردة وجيدة التهوية.



وحذر الأطباء من الإفراط في تناول الأطعمة المشبعة بالدهون، بالإضافة إلى المشروبات الغنية بالسكريات، مع تجنب المشي وقت الظهيرة.