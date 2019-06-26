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الثقافة

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:47 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث نظم قصر ثقافة الرديسية محاضرة بعنوان "دور المرأة فى المجتمع" ألقتها إيمان يوسف، أشارت إلى أهمية المرأة فى المجتمع فهى تساهم فى بناء المجتمع وتطوره ونموه من خلال المهام والأدوار المختلفة التى تؤديها فى خدمته، ولا يمكن أن تستمر الحياة الاجتماعية وتتطور وتزدهر بدون وجود المرأة، ولا يمكن للرجل أن ينكر دور المرأة المكمّل والأساسى فى حياته وبيته وفى المجتمع بشكل عام.

كما عقد بيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان محاضرة عن "كيفية التصوير السينمائى" ألقاها عمرو عشرى، أوضح أن عملية التصوير السينمائى عبارة عن كيفية تجميع العناصر البصرية داخل الكادر وإضاءتها وتسجيلها على شريط الفيلم، والمصورالسينمائى هو الشخص المسؤول عن هذه العملية، وعادة ما يطلق عليه "مدير التصوير ووظيفته هى ترجمة رؤية المخرج على الشاشة بناء على مناقشاتهما معا، وهو يلعب دورا حيويا للغاية فى موقع التصوير من خلال مسؤوليته عن الإضاءة، وتكوين الصورة أثناء عملية التصوير كما أنه يتحكم بدرجة كبيرة فى تصميم الصورة المرئية النهائية للفيلم.

كما نفذت مكتبة درة النيل محاضرة بعنوان "بر الوالدين" ألقاها خالد حسن، تناول بر الوالدين وأنه من أهم الواجبات والفرائض، وقد أمر الله بذلك فى كتابه الكريم فى آيات كثيرة، فبرهما فى الحياة الإحسان إليهما والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين، والسمع والطاعة لهما فى المعروف وخفض الجناح لهما وعدم رفع الصوت عليهما، والدفاع عنهما فى كل شئ يضرهما إلى غير هذا من وجوه الخير.

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