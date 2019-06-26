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أسوان
البحيرة
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الفيوم
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الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
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بالفيديو.. محمد صلاح يفتتح أهدافه في كان 2019 بهدف رائع
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:44 م
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سجل
محمد
صلاح
نجم منتخب
مصر
الهدف
الثاني
للفراعنة
في شباك
الكونغو
الديمقراطية خلال أحداث
المباراة
المقامة بين المنتخبين في أمم
افريقيا
2019.
الفيديو
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