"برادا" تستخدم النايلون في حقائبها للحفاظ على البيئة

يبدو أن العلامة الإيطاليّة الراقيّة، "برادا"، قد قررت أخيرًا، تغيير الاستايل الخاص بها، من خلال إطلاق خط مستدام لأكثر حقائبها شهرة، باستخدام قماش النايلون المجدد.



وتتعاون العلامة الفاخرة مع شركة إنتاج النسيج المستدام "Aquafil" لإطلاق خط "Re-Nylon"، والذى تستخدم فيه النايلون "Econyl" بدلًا من النايلون العادي.



ويتمّ تصنيع "Econyl" من خلال إعادة تدوير النفايات البلاستيكيّة من المحيطات، وشبكات الصيد، ونفايات ألياف النسيج، وتحويلها إلى نايلون مستدام، يمكن استخدامه مرارا وتكرارا، دون فقدان الجودة

لكلّ 10،000 طن من "Econyl"، يتم حفظ 70،000 برميل من النفط فى هذه العمليّة، وهذا يقلّل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 57،100 طن، ويقلّل من التأثير على الاحتباس الحراريّ بنسبة 80 في المائة.



وتمثّل هذه خطوة جريئة نحو الاستدامة الكاملة لشركة "برادا"، التى تتعهّد فقط، باستخدام النايلون، المعاد تدويره في جميع خطوط الشّركة، بحلول نهاية عام 2021.



تضم مجموعة "Re-Nylon" ستة أنماط كلاسيكيّة للرّجال والنّساء من الحقائب، وتشمل حقيبة حزام، حقيبة كتف، حقيبة توت، حقيبة دفال، وحقيبتى ظهر.



وستتبرّع "برادا" أيضًا، بنسبة مئويّة من المبيعات، من مجموعة "Re-Nylon" إلى مشروع اليونسكو، المخصّص لدعم الاستدامة البيئيّة، وزيادة الوعي البيئيّ بين الطلاب.



وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من تحوّل حديث ملحوظ فى صناعة الأزياء الفاخرة، حيث بدأت العلامات التجاريّة، وتجار التجزئة، في التفكير في البيئة.



وتتوفّر حقائب "Re-Nylon" من "برادا" فى متاجرها المختارة، ومتجرها الإلكترونيّ.