رئيس الوزراء: تشكيل مجموعة تنفيذية لمتابعة اتفاقيات ألمانيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن هناك مجموعة تنفيذية تم تشكيلها برئاسته مهمتها متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقات التي تمت خلال زيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرًا إلى أنه من الأهمية متابعة تنفيذ النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة المهمة للبلدين.



وأضاف رئيس الوزراء - في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق له خلال زيارته لألمانيا - أن التعاون مع الشركات الألمانية أعطى رسالة للعالم أجمع أن مصر ملتزمة، وكسر أي نوع من الشكوك التي كانت موجودة بعد فترة 25 يناير، أما حاليًا فالأوضاع مستقرة.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية للمؤسسات الدولية عن مصر، تؤكد أن مصر دولة كبيرة لديها برنامج واضح وتتطور بشكل كبير.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية القيادة السياسية للتعاقد مع كبرى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة سيمنز الألمانية كان لها مردود إيجابي لدى العالم أجمع، وهو ما عاد بالفائدة على مصر في نواحٍ مختلفة.