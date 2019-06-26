تعرف على سبب انتقاد اليابانيين لكيم كارديشيان

أطلقت كيم كارديشيان مؤخرًا ماركة ملابس داخلية تناسب مختلف ألوان البشرة، ولكن يبدو أن اختيارها اسم "كيمونو" للماركة سيسبب لها الكثير من المشاكل.



ووفقا لموقع fathion فإن كيم أطلقت اسم "كيمونو إنتيميتس" على مجموعتها للملابس الداخلية، وواجهت انتقادات لاذعة وهجوما عنيفا من اليابان، بسبب استخدامها لاسم الزى اليابانى التقليدى "كيمونو".



يأتى ذلك بعد إعلان "كيم" يوم أمس عن إطلاقها مجموعتها للملابس الداخلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نشرت أكثر من صورة لمجموعتها، والتى شاركت بنفسها فى عرضها.



ورغم أن المجموعة قد تلقى شعبية بين الكثيرات بفضل تصميمها، إلا أنها لم تنل رضا الشعب اليابانى، الذي اتهم علامة كيم الجديدة بعدم احترامها لزي الكيمونو التقليدي الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ15.



وقال أحد رواد الإنترنت: "أشعر بالحزن الشديد لاستخدام اسم كيمونو لشيء مختلف تمامًا عن الثقافة اليابانية، فالكيمونو زينا الياباني التقليدي ونحن فخورون جدًا بتاريخ بلدنا وثقافتنا، اختيار الاسم ينم عن الجهل".



وانتقدت البروفيسورة "شيلا كليف" من جامعة "جومنجي" اليابانية، وقالت إن الكيمونو في الواقع، تصميمه عكس الملابس الداخلية التي تحتضن الجسم، وليس كاشفًا، كما قالت: "إذا قمت بتصميم حمالة صدر وقلت عليها إنها ساري، سيتسبب ذلك في انزعاج الكثيرين، لأن ذلك يظهر عدم احترام شديد"، ثم أنهت تعليقها مضيفةً: "الكيمونو يعد تعبيرًا عن الهوية اليابانية، وهذه الكلمة لا تنتمي إلى كيم كارديشيان".



بالإضافة إلى ذلك، قال أحدهم: "واو، شكرًا جزيلًا لك لقتل الثقافة اليابانية، ليس لديكِ أي احترام للأشخاص خارج دائرة عائلتك، ألم تتمكنى من العثور على مستشار ثقافي؟"، كما علّقت إحدى السيدات وقالت: "لا تسرقي ثقافتنا"، بينما قال أحد الأشخاص: "أحب كيم كارديشيان، ولكن يرجى اختيار اسم آخر غير الكيمونو طالما المجموعة عبارة عن ملابس داخلية"، في حين ناشد آخر الحكومة اليابانية بالاحتجاج ضد كيم.



وحتى الآن، لم تُقدم كيم أى تعليق بشأن ما تعرضت له من هجوم.