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محافظات

افتتاح فرع بنك مصر بمدينة أسوان الجديدة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:17 م
جريدة الدستور
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افتتح اللواء محافظ أسوان، وجمال عبدالقادر نائب رئيس فروع بنك مصر على مستوى الجمهورية، مبنى فرع بنك مصر بمدينة أسوان الجديدة باستثمارات بلغت نحو 20 مليون جنيه شاملة أحدث التجهيزات المصرفية والتكنولوجية.

وأشاد المحافظ بنظام العمل ومستويات الأداء وتنوع الخدمات المقدمة وهو الذي سيكون له أثر إيجابي في زيادة ثقة العملاء والجهات المختلفة في الجهاز المصرفي، وبالتالي ضخ المزيد من رءوس الأموال في المشروعات الجديدة بما يسهم في النهاية بتوفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق جديدة للاستثمار بأسوان.

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