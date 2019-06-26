رئيس الوزراء يصل القاهرة قادمًا من ألمانيا

وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منذ قليل مطار القاهرة، عائدا من ألمانيا عقب مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى.



وتأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لا سيما أن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربى والألمانى، ويعد محفلًا اقتصاديًا واستثماريًا مهمًا للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

