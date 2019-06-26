التحالف العربي يسقط طائرة حوثية مسيرة

اعترضت قوات التحالف العربي الجوية، اليوم، طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي في بيان مساء اليوم أنه في تمام الساعة (22:20) من مساء اليوم اعترضت قوات التحالف الجوية من طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية وأسقطتها قبل وصولها إلى المملكة.



وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأضاف العقيد المالكي "نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



وأعلن التحالف الأسبوع الماضي عن إصابة 21 شخصا ووفاة مقيم جراء استهداف مطار أبها المدني من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة.