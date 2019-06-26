رئيس حزب الوفد يقدم واجب العزاء في وفاة خالد أبوكريشة

بدأ منذ قليل عزاء الأمين العام لنقابة المحاميين خالد أبوكريشة الذي وافته المنية الخميس الماضي، بمسجد عمر مكرم بالتحرير بوسط القاهرة.



وقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، العزاء وعدد من رؤساء محاكم النقض والاستئناف، وعدد من القضاء، وأعضاء مجلس نقابة المحامين، ورؤساء النقابات الفرعية.



ويتلقى العزاء سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، في حضور أسرته.



وقررت النقابة العامة للمحامين إلغاء الحفل الذي كان ستقيمه نقابتا محامي شمال وجنوب الجيزة لتسليم شهادات دورة معهد المحاماة الأولى، يوم الخميس الماضي، الموافق 20 يونيو الحالي، بنادي المحامين النهري في المعادي، حدادا على الفقيد.



وأكدت النقابة العامة أنها فقدت أحد رجال العمل النقابي، أمينها العام، خالد أبوكريشة، قائلة في بيان: «تقبله الله في رحمته، وأسكنه فسيح جناته»، كما اتشحت صفحات المحامين، خلال الأيام الماضية، بالسواد، حدادا على الراحل.