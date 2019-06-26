"محافظتى في ركاب التاريخ" بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث عقدت مكتبة الشرطة محاضرة بعنوان "محافظتى في ركاب التاريخ"، وذلك بدار أيتام الرحمة.



جاء ذلك تحت إشراف مسؤلة النشاط الثقافي التي تحدثت عن تاريخ محافظة السويس من حيث الكفاح والصمود ضد أكثر من عدوان، وعن أهم المشاريع التي اقيمت علي أرضها ومازلت تشيد الأن في عهد الرئيس عبد الفتتاح السيسي أكبر المشاريع وربط المحافظة بالقاهرة الجديدة، كما تناولت أهم المصانع البترولية التي تشتهر بها المحافظة بمنطقة الزيتيات.



كما ناقش بيت ثقافة جنيفه بالقطاع الريفي كتاب لرواد البيت بعنوان "هل يتوب الثعلب" تأليف الكاتب أحمد سويلم، وتحت إشراف مسئول النشاط، كما نفذ بيت ثقافة الزيتيات ورشة رسوم للأطفال "رسومات حرة" لرواد البيت تحت إشراف مسئولة النشاط.