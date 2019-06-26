ثقافة الغربية تناقش "دور المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو"

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث ناقشت قرية الأطفال بسبرباي خلال محاضرة بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" دور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على أمن واستقرار مصر والذى أوضحة السعودي مصطفى.



كما أكد أن القوات المسلحة حررت مصر من الحكم الفاشي للجماعة الإرهابية ولا يزال أبطالها يقدمون التضحية في حربهم على الإرهاب، وفي نفس السياق أكد محمد عبدالعظيم خلال محاضرة ثقافية لقصر ثقافة المحلة الكبرى تحت عنوان "دور المرأة في ثورة 30 يونيو" أن التاريخ المصري المعاصر يقف شاهدا على تصدر المرأة المصرية للمشهد الشعبي خلال أحداث ثورة 30 يونيو وتمسكها الدائم بالحفاظ على الهوية المصرية وهو ما استحقت عليه اشادة وتقدير المجتمع المحلي والدولي، فيما نظم بيت ثقافة دهتورة ورشة فنية للرسم بعنوان "الثورة في عيون أطفالنا" ضمت مجموعة متنوعة من لوحات الأطفال للتعبير عن حبهم لوطنهم الغالي مصر.



وناقش قصر ثقافة المحلة الكبرى كتاب "احنا والوطن أصحاب" من مؤلفات الشاعر شوقي حجاب، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطفال، حيث تناولت المناقشة التأكيد على معاني المواطنة والانتماء، وأهمية أن يكون للإنسان وطن يعيش فيه ويعمل له ويبذل كل غال للحفاظ علي سيادة أراضيه من كل معتد يحاول النيل منه.