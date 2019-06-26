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رياضة

رسميًا.. برشلونة يُعلن رحيل ياسبر سيليسين

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:51 م
الحارس الهولندي ياسبر
الحارس الهولندي ياسبر سيليسين
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أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله، رحيل الحارس الهولندي ياسبر سيليسين، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب بيان النادي الكتالوني، فإن الحارس صاحب الـ"30" عامًا، سينضم إلى نادي فالنسيا مقابل 35 مليون يورو.

وعلى جانب آخر أوضح نادي الخفافيش في بيان رسمي، أنّ "سيليسين" وقع عقدًا حتى 30 يونيو 2023، بشرط جزائي قدره 80 مليون يورو.

"سيليسين" كان انضم لصفوف البلوجرانا في صيف عام 2016، وخلال تلك الفترة حصد 5 ألقاب مع النادي الكتالوني.

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