المجلس العسكري السوداني يكشف سبب رفضه استقبال وفد قطر

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، محمد حمدان دقلو، اليوم، عن سبب وقوف قطر ضده.



وقال حميدتي، في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "المشهد" السودانية، قطر تقف ضدنا لإننا أول مرة

قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيًا لديهم وزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه.



وأوضح نائب رئيس المجلس العسكري الشهير بـ "حميدتي"، أن "قناة الجزيرة" موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها نظام الدوحة طبعًا، وفق قوله.



وأضاف، لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، الجزيرة وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع.



وكانت وسائل إعلام محلية وقنوات عربية تداولت، أبريل الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، نبأ قيام السلطات السودانية العسكرية برفض استقبال وفد من وزارة الخارجية القطرية بعد وصوله إلى الخرطوم.