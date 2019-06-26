الهلال السعودي يتفق مع عموري على تجديد التعاقد عام جديد

استقر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على تجديد عقد لاعبه عمر عبدالرحمن ”عموري“ المعار من العين الإماراتي، لمدة موسم واحد.



ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن الهلال اتفق مع الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) على تجديد عقده لموسم واحد، ومن المقرر عقد اجتماع للوصول إلى اتفاق على قيمة تجديد عقد اللاعب.



ووصل عموري إلى الرياض، مساء الأربعاء، للانضمام لتدريبات الفريق مساء بعد غدٍ الجمعة، والخضوع للفحوصات الطبية الروتينية مع بقية اللاعبين.



وينضم عموري إلى قائمة الهلال مع انطلاقة فترة الإعداد الجمعة القادمة، في ظل سريان عقده حتى منتصف أغسطس المقبل.