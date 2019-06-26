الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

سفير السعودية بالأمم المتحدة ينتقد تقرير كالامار بشأن خاشقجي‎

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:50 م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
طباعة
انتقد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، اليوم الأربعاء، تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامار، الذي حمّل الرياض مسئولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ووصف الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التقرير بأنه "منحاز، ويقوم على أحكام مسبقة دون وجود دليل".

وقال إن كالامار "ارتكبت تجاوزات، وذلك عبر تصعيد القضية إعلاميًا وسياسيًا".

واعتبر أن ذلك يدل على أن كالامار "لا تلتزم بمعايير الكفاءة والنزاهة والأهلية، وتخرق قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتقييم المهني والمحايد للوقائع"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن المقررة الأممية "شككت بنزاهة التحقيقات منذ الأيام الأولى التي تبعت الحادثة، وبجهود السعودية في التحقيق مع المتهمين"، لافتًا إلى أن ذلك "يشكل عدم مراعاة لأحكام وقواعد القانون الدولي، وعدم احترام للقضاء الوطني وسلطته".

وشدد السفير السعودي على أن بلاده "ترفض هذا التقرير، لما جاء فيه من تحامل على السعودية وتحيز ضدها، ولمحاولة إخراج القضية عن إطار السلطة القضائية في المملكة".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

منذ حوالي 11 ساعة

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

منذ ساعة

بالفيديو.. محمد صلاح يفتتح أهدافه في كان 2019 بهدف رائع

منذ حوالي 9 ساعات

«صنع في مصر».. تفاصيل خاصة عن «الأنسولين» المصري الجديد

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

توافد الجمهور على إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

بالصور.. إزالة إشغالات شارع "كعابيش" بحى الهرم

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

بالفيديو.. محمد صلاح يفتتح أهدافه في كان 2019 بهدف رائع

ستوديو

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

فاروق جعفر: المنتخب المصري هدفه الحصول على البطولة

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

رياضة

كاف يشيد بالجماهير المصرية في مباراة الكونغو (صورة)

برشلونة يعلن انتقال حارسه سيلسين إلى بلنسية

بالفيديو.. محمد صلاح يفتتح أهدافه في كان 2019 بهدف رائع

المحمدي يستغل ارتباك الكونغو ويسجل هدف التقدم لمصر (فيديو)

منوعات

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

"ميرازور الفرنسي" أفضل مطعم في العالم

طرد مورغان من منزله بسبب زوجته السابقة

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

"محافظتى في ركاب التاريخ" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك