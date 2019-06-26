الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

روسيا تعيد خبراءها العسكريين الذين ساعدوا في صيانة المعدات بفنزويلا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:49 م
جريدة الدستور
طباعة
أكدت السفارة الروسية لدى كاراكاس، أن روسيا تقوم بنقل الخبراء الروس من فنزويلا، الذين قدموا المساعدة الفنية في صيانة المعدات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت السفارة الروسية في بيان: "الطائرة (إيل 62) التي تقل الفنيين الموجودين في فنزويلا خلال الأشهر الماضية ضمن المساعدة التقنية التي تقدمها روسيا بموجب الاتفاقات في المجال العسكري التقني مع فنزويلا، ستقلع في الـ 26 يونيو من كاراكاس متوجهة إلى موسكو"، مشيرة إلى أن روسيا زودت فنزويلا بمعدات تقنية متطورة تتطلب الصيانة المناسبة.

وذكرت أن الخبراء الروس دربوا الأفراد الفنزويليين الذين يشغلون هذه المعدات.

وأشارت السفارة الروسية إلى أن عمل الخبراء ضمن أجندة متفق عليها، مؤكدة أنهم سيستمرون في تقديم المساعدة مستقبلا وفقا للجدول الزمني المتفق عليه سابقا من قبل الطرفين".

وقالت السفارة: "من الجدير التأكيد على أن هذا لا يتعلق بالوجود العسكري الروسي (في فنزويلا)، بل يتعلق فقط بالوفاء بالعقود الخدمية، التي لا تؤدي لزعزعة استقرار الأوضاع".

موضوعات متعلقة

منذ يومين

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور- «الدستور» تكشف حقيقة تعذيب جمال برقاش

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

توافد الجمهور على إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

بالصور.. إزالة إشغالات شارع "كعابيش" بحى الهرم

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

بالفيديو.. محمد صلاح يفتتح أهدافه في كان 2019 بهدف رائع

ستوديو

"عقاب أوفر".. مي كساب تتضامن مع عمرو وردة ضد استبعاده من المنتخب

باهر المحمدي يدعم عمرو وردة على دكة بدلاء مصر

فاروق جعفر: المنتخب المصري هدفه الحصول على البطولة

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

رياضة

كاف يشيد بالجماهير المصرية في مباراة الكونغو (صورة)

برشلونة يعلن انتقال حارسه سيلسين إلى بلنسية

بالفيديو.. محمد صلاح يفتتح أهدافه في كان 2019 بهدف رائع

المحمدي يستغل ارتباك الكونغو ويسجل هدف التقدم لمصر (فيديو)

منوعات

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

"ميرازور الفرنسي" أفضل مطعم في العالم

طرد مورغان من منزله بسبب زوجته السابقة

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

"حكايات طرح النيل".. السيد نجم يرصد التجربة المجتمعية المصرية فى 50 عاما

"كيفية التصوير السينمائى" بثقافة أسوان

"محافظتى في ركاب التاريخ" بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك