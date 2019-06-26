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رياضة

مدرب غينيا يحمل إصابة كيتا مسئولية الخسارة من نيجيريا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:48 م
بول بوت المدير الفني
بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا
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يرى بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، أن إصابة لاعبه نابي كيتا أمام نيجيريا أسهمت بنسبة كبيرة في خسارة فريقه، مؤكدا أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم خلال تلك المواجهة.

وخسر المنتخب الغيني بهدف دون رد أمام نظيره النيجيري على ملعب الإسكندرية، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال بوت في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، لكنهم فعلوا ما بوسعهم، إصابة نابي كيتا وخروجه أديا إلى غياب التركيز".

وخرج كيتا مصابا في الدقيقة الـ71 من الشوط الثاني، لكن بعض التقارير الصحفية تشير إلى أن الإصابة ليست قوية.

وأضاف: "قبل المباراة، كنا نعرف أن الأمور ليست سهلة، لأننا نواجه منتخبا قويا نجح في تغيير مسار المباراة، التفاصيل كانت هي الفارقة، والمنتخب النيجيري استغل الفرص التي أتيحت له".

وأتم: "التوفيق لم يحالفنا، فقد لعبنا أمام فريق جيد ويمتلك في صفوفه عناصر مميزة، وأهنئهم على الفوز، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة".

وبات المنتخب النيجيري أول المتأهلين لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.

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