توريرا يعلق لأول مرة على أنباء انتقاله إلى ميلان

علق الأوروجواياني لوكاس توريرا، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، على الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وربطت العديد من التقارير لاعب الوسط الأوروجواياني بالانتقال إلى ميلان في الصيف الجاري في ظل رغبة النادي الإيطالي في التعاقد مع لاعبين جدد للحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وقال "توريرا" في تصريحات نقلتها النسخة الإيطالية من موقع "جول" العالمي: "لست أدري شيئا عن اهتمام ميلان بالتعاقد معي، لم يحدثني أي شخص في هذا الشأن".



وأضاف: "اليوم أنا العب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأنا سعيد بكوني لاعبا في أرسنال، التأقلم على الوضع لم يكن سهلا، ولكنني لا أفكر حاليا سوى في الفريق، وأنا سعيد بكوني في لندن".



وانتقل توريرا إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سامبدوريا الإيطالي، ليصبح عنصرا أساسيا في الفريق اللندني على مدار الموسم الماضي.

