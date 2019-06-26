الفيصلي يتعاقد مع إبراهيم غالب لمدة موسم

أعلن نادي الفيصلي السعودي، عن التعاقد مع ابراهيم غالب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



الفيصلي وقع عقد رسمي مع ابراهيم غالب لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم.



وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي الفيصلي بمدينة حرمة.



يذكر أن اللاعب كان قد خرج من حسابات نادي النصر في الموسم المقبل بناء على طلب البرتغالي روي فيترويا المدير الفني للعالمي.