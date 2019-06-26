اكتمال مدرجات استاد القاهرة قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

امتلأت مدرجات إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، بالجماهير المصرية، قبل ساعة من انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي.



ويلتقي المنتخب الوطني مع منتخب الكونغو الديمقراطية على إستاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.



وحرصت أعداد كبيرة من الجماهير للحضور إلى استاد القاهرة في وقت مبكر اليوم لحضور المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها بين منتخبي زيمبابوي وأوغندا، والتي انطلقت في السابعة مساء اليوم.



وقبل ساعة من صافرة مباراة منتخبي مصر والكونغو، ملأت جماهير مصر كل المدرجات المخصصة لها باستاد القاهرة لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المهمة أمام الكونغو.



جدير بالذكر أنه في حال نجح المنتخب الوطني في تحقيق الانتصار اليوم، سيضمن التأهل لدور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية، وسيكفيه التعادل فقط في اللقاء الأخير أمام أوغندا من أجل الحصول على صدارة المجموعة.