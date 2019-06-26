الاتحاد الكويتي يعقد اجتماعا مع الكرواتي روميو جوزاك

عقد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، اجتماعا عاجلا مساء اليوم الأربعاء، مع مدرب الأزرق الكرواتي روميو جوزاك، بحضور رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد خالد الشمري والجهاز الاداري للمنتخب، ورئيس لجنة المسابقات فهد الهملان ورئيس لجنة الحكام صبيح أبل ونائب رئيس اللجنة الفنية أحمد عجي ومدير التدريب والتطوير أحمد عبدالحميد ومدير لجنة المسابقات حامد الشيباني.



وشهد الاجتماع استعراض خطة إعداد الأزرق في الفترة المقبلة ومواعيد تجمع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة لوضع التصور النهائي لبرنامج المسابقات في الموسم الرياضي 20192020.



ويستعد الأزرق الكويتي للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق في منتصف شهر أغسطس المقبل.