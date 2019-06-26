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رياضة

بيساكا يخضع للفحص الطبي في مانشستر يونايتد

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:30 م
آرون بيساكا
آرون بيساكا
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يخضع آرون بيساكا الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، للفحص الطبي في مانشستر يونايتد من أجل الإنضمام إلى صفوف الريد ديفيلز خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن مانشستر يونايتد، عن ثاني صفقاته الصيفية بضم بيساكا بعد الاتفاق مع فريقه على جميع التفاصيل.

ووافق مانشستر يونايتد على دفع مبلغ 50 مليون إسترليني، مقابل الحصول على خدمات بيساكا من كريستال بالاس، وسوف يوقع عقدا طويل الأمد مع اليونايتد، وسوف يحصل على راتب أسبوعى يصل إلى 90 ألف إسترليني.

ويأتى التعاقد مع بيساكا تعزيزا قويا للخط الدفاعى لمانشستر يونايتد فى الموسم المقبل، بعد معاناة الفريق الموسم الماضى من عديد الأخطاء الدفاعية.

بيساكا لفت إليه الأنظار بقوة بعد مستواه الرائع مع بالاس والذي جعله أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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