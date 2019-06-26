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رياضة

أفضل لاعب في مباراة زيمباوبي وأوغندا: لم نحقق النتيجة المرجوة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:30 م
خاما بيليات لاعب
خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي
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عبر خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي عن سعادته بعد الحصول علي جائزة الأفضل خلال مباراة فريقة أمام أوغندا.

وأضاف أشعر بالتقدير بسبب هذه الجائزة ولكن للأسف لم نحقق النتيجة المرجوة، مشيرا إلى أن المنتخب مازال يحتفظ بفرصه التأهل وسيحاول تصحيح أخطاءه في المباراة المقبلة.

وتابع: كنا نعلم أن منتخب أوغندا جيد للغاية وحاولنا إحراز هدف ثاني للفوز بالمباراة إلا أن الفريق تراجع بشكل أكبر عقب الهدف.

وأضاف سنحاول أن يكون لدينا هجمات أفضل وتركيز أمام المرمى والفوز بالمباراة المقبة من أجل إسعاد شعبنا.

وفرض منتخب زيمبابوي التعادل على نظيره أوغندا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وأحرز منتخب أوغندا الهدف الأول عن طريق إيمانويل أوكوي في الدقيقة 12، وأدرك زيمبابوي التعادل بأقدام خامـا بيليات في الدقيقة 40.

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