الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

نابي كيتا: لم نكن في يومنا أمام نيجيريا وسنقاتل للتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:28 م
نابي كيتا
نابي كيتا
طباعة
أكد "نابي كيتا" لاعب وسط منتخب غينيا، وليفربول، أنّ منتخب بلاده، سيقاتل من أجل التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الخسارة أمام نيجيريا.

النسور الخضراء فازت على الأفيال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب "الاسكندرية"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية؛ ليُصبح المنتخب النيجيري أول المتأهلين لدور الستة عشر.

وقال كيتا لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "اليوم لم يكن يومنا، لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولعبنا أفضل وجه، وقدمنا كل ما لدينا، لكن الحظ لم يُحالفنا".

وأضاف: "علينا أنّ نبقى رؤوسنا عالية، سنذهب إلى المباراة التالية بهدف تحقيق الانتصار، الأمر لم ينته بعد، سنواصل القتال حتى نتمكن من التأهل".

وتأهل منتخب نيجيريا إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويأتي خلفه مدغشقر وغينيا بنقطة لكل منهما في المركزين الثاني والثالث، ويقع بوروندي في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

سيغير خريطة الاستكشافات فى مصر.. حقل بترولى جديد بالصحراء الغربية

منذ حوالي 4 ساعات

تشييع جنازة والد أحمد حسام ميدو.. وشيكا وحسني أبرز الحاضرين (صور)

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

توافد الجمهور على إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

بالصور.. إزالة إشغالات شارع "كعابيش" بحى الهرم

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

ستوديو

هيدي كرم نسخة ثانية من خالتها.. صورة

ديسابر مدرب أوغندا: فخور بلاعبي فريقي وأتمنى فوز مصر على الكونغو

نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية.. فيديو

دار الإفتاء: التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب

رياضة

توريرا يعلق لأول مرة على أنباء انتقاله إلى ميلان

الفيصلي يتعاقد مع إبراهيم غالب لمدة موسم

اكتمال مدرجات استاد القاهرة قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

الاتحاد الكويتي يعقد اجتماعا مع الكرواتي روميو جوزاك

منوعات

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

"ميرازور الفرنسي" أفضل مطعم في العالم

طرد مورغان من منزله بسبب زوجته السابقة

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. مناقشة رواية "أشباح بروكسل" بدار بتانة

افتتاح الدورة 59 للكامب الروسي الدولي "أورليونك"

ما وراء الصورة.. سر ظهور أسرة نجيب محفوظ في دار نشر جديدة

صدور "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي وحيد الطويلة

صفحتنا ع الفيس بوك