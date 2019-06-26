نابي كيتا: لم نكن في يومنا أمام نيجيريا وسنقاتل للتأهل لدور الـ16 بأمم إفريقيا

أكد "نابي كيتا" لاعب وسط منتخب غينيا، وليفربول، أنّ منتخب بلاده، سيقاتل من أجل التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الخسارة أمام نيجيريا.



النسور الخضراء فازت على الأفيال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب "الاسكندرية"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية؛ ليُصبح المنتخب النيجيري أول المتأهلين لدور الستة عشر.



وقال كيتا لوسائل الإعلام عقب نهاية المباراة: "اليوم لم يكن يومنا، لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولعبنا أفضل وجه، وقدمنا كل ما لدينا، لكن الحظ لم يُحالفنا".



وأضاف: "علينا أنّ نبقى رؤوسنا عالية، سنذهب إلى المباراة التالية بهدف تحقيق الانتصار، الأمر لم ينته بعد، سنواصل القتال حتى نتمكن من التأهل".



وتأهل منتخب نيجيريا إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ويأتي خلفه مدغشقر وغينيا بنقطة لكل منهما في المركزين الثاني والثالث، ويقع بوروندي في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.