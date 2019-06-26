تشكيل الكونغو أمام مصر في البطولة الإفريقية

أعلن فلوران إيينيجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن التشكيل الذي يواجه به منتخب مصر اليوم الأربعاء في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو على استاد القاهرة الدولي في العاشرة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكان 2019.



تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام مصر اليوم:



حراسة المرمى: ماتيمبي.



خط الدفاع: إيساما ولوين داما وتسريند ونجوندا.



خط الوسط: بوبي وموبواو وموكي.



خط الهجوم: ماجوما وباكامبو وبولينجي.



يذكر أن منتخب مصر كان فاز على زيمبابوي في المباراة الماضية بهدف نظيف، بينما خسرت الكونغو أمام أوغندا بثنائية في كأس أمم إفريقيا 2019.