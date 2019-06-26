خاما بيليات رجل مباراة زيمبابوي وأوغندا في كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حصول "خاما بيليات" مهاجم نادي كايزر تشيفز، ومنتخب زيمبابوي، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده وأوغندا في كأس الأمم الإفريقية.



طيور الكركي تعادلت بهدف لمثله مع المحاربون، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بالأمم الأفريقية 2019.



ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن تم اختيار "بيليات" كرجل للمباراة من قِبل اللجنة المنظمة.



"خاما بيليات" تمكن من إحراز هدف التعادل لزيمبابوي، بعد تمريرة أرضية عرضية من "أوفيدي كارورو"، في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول بالمباراة.