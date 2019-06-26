وائل جمعة تعليقًا على استبعاد وردة من المنتخب: لاعب غير مسئول

علق وائل جمعة مدافع الأهلي السابق على استبعاد عمرو وردة لاعب وسط الفراعنة اليوم الأربعاء، وذلك بعد واقعة عارضة الأزياء.



واتهمت إحدى عارضات الأزياء رباعي منتخب مصر الونش وأيمن أشرف وكوكا وعمرو وردة بمراسلتها عبر حسابها في موقع الصور الشهير "إنستجرام".



وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري والمُشرف العام على المنتخب قد قرر استبعاد وردة للحفاظ على الانضباط داخل المعسكر.



وقال جمعة في تصريحات لفضائية "بي إن سبورت": "سلوك مرفوض من وردة ويعكس حالة اللا مبالاة، هو لاعب غير مسئول ولا يشعر بالمهمة التي بها والضغوط الموجودة على الفريق".



وأضاف: "أفضل قرار اتخذه اتحاد الكرة هو استبعاد اللاعب في هذا التوقيت".