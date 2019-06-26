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عالم

وزير خارجية إسبانيا يستقيل من عضوية البرلمان الأوروبي‎

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:25 م
وزير الخارجية الإسباني
وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل
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استقال وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، يوم الأربعاء، من عضوية البرلمان الأوروبي، بعد شهر واحد من فوزه بها.

وأوضح "بوريل"، في بيان، أنه فضل الاستقالة للاستمرار بتولي خارجية بلاده، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة وغموض الأفق السياسي.

وقال: "من غير الصائب ترك البلاد بدون وزير خارجية في هذه الفترة، المتسمة بالغموض حول تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف أنه لم يلمس إمكانية لإنهاء الأزمة السياسية قريبًا، ما دفعه إلى الاستقالة من المنصب الأوروبي.

وخاض بوريل (72 عامًا) انتخابات البرلماني الأوروبي، في 26 مايو الماضي، على رأس حزب العمال الاشتراكي، الذي حصد 30% من أصوات الناخبين.

وتولى السياسي الإسباني حقيبة الخارجية منتصف العام الماضي، ضمن حكومة أقليات، ولم تسفر انتخابات عامة مبكرة، في 28 أبريل الماضي، عن تمكن أي حزب أو تحالف سياسي من التصدر، وتعثر مساعي إجراء توافق يفضي إلى تشكيل توليفة جديدة.

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