فنزويلا تعلن إحباط محاولة اغتيال الرئيس ضمن مخطط انقلاب

أحبطت الحكومة الفنزويلية محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، وتعيين جنرال مكانه، وفق ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريجيز، الأربعاء.



وأفاد "رودريجيز"، بأن الخطة التي شارك فيها ضباط حاليون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين، متهمًا كولومبيا وتشيلي والولايات المتحدة بأنها على صلة بها.



