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رياضة

أمم أفريقيا مفتاح انتقال مهاجم موناكو لأرسنال

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:23 م
السنغالي كيتا بالدي
السنغالي كيتا بالدي
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قالت تقارير صحفية إن نادي أرسنال الإنجليزي يراقب السنغالي كيتا بالدي، مهاجم موناكو الفرنسي، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بالدي (24 عامًا)، لعب الموسم الماضي لإنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، ليصبح بعدها لاعبًا لموناكو.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موقع "Le10Sport" الفرنسي، أن إدارة النادي الإنجليزي راقبت اللاعب خلال الفترة الأخيرة، وخلال بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لفت الانتباه بشدة لمستواه في المباراة الأولى مع السنغال بالبطولة، والتي سجل خلالها هدفًا في فوز فريقه على تنزانيا بثنائية دون رد.

وكشف عن أن الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، متمسك بضم اللاعب، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب موناكو، لا يمانع رحيله هذا الصيف.

يذكر أن بالدي، شارك في 30 مباراة مع إنتر بكل المسابقات خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

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