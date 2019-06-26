أوغندا تتعادل أمام زيمبابوى بأمم أفريقيا

تعادل منتخب أوغندا الأول لكرة القدم أمام زيمبابوى بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية بالمجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



وأحرز هدف أوغندا إيمانويل أوكوي في الدقيقة 12، فيما استطاع منتخب زيمبابوى عن طريق لاعبه خاما بيليات من تحقيق التعادل بالدقيقة 40.



وتمكنت أوغندا من تسجيل الهدف في وقت مبكر عن طريق إيمانويل أوكوي في الدقيقة 12، من تسديدة تصدى لها حارس زيمبابوى، ارتدت إلى اللاعب أسكنها الشباك، وفرضت زيمبابوى سيطرتها بعد الهدف على مجريات الشوط، وتألق حارس أوغندا دينيس أونيانجو وتصدى لعدة هجمات خطيرة، إلا أن مرماه تلقى هدفا عن طريق خاما بيليات، نجم صن داونز الجنوب أفريقي، بالدقيقة 40 من كرة عرضية.



وفى الشوط استمرت زيمبابوى في سيطرتها، ولكن هذه المره دون جدوى، وأهدر لاعبها موسونا في الدقيقة 52 فرصة الهدف الثاني بعد تلقيه عرضية رائعة سددها بيمناه في العارضة، كما ضاعت فرصة خطيرة أخرى بالدقيقة 69 بعد تمريرة عرضية أرضية من خاما بيليات وصلت إلى إيفانز روسكي سددها أرضية، إلا أن حارس أوغندا تصدى للكرة.



وفي الدقيقة 75 جاءت تسديدة من فاروق ميا تصدى لها حارس زيمبابوي تشيجوفا لتصل إلى باتريك كادو ليطيحها أعلى مرمى زيمبابوي ويفوت على فريقه فرصة التقدم.



وفي الدقيقة 92 نفذت زيمبابوي هجمة سريعة ومنظمة وصلت عند قائد زيمبابوي موسونا لكن تسديدته مرت على يسار الحارس إلى خارج الملعب.. لينتهى اللقاء بالتعادل.



وبهذه النتيجة اقتربت اوغندا من التأهل لدور ال16 حيث ارتفع رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا تليها مصر برصيد 3 نقاط ثم زيمبابوي نقطة واحدة وفي المركز الرابع الكونغو الديمقراطية دون نقاط.



ومن المنتظر أن تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في العاشرة مساء، باستاد القاهرة.