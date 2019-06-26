الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

أوغندا تتعادل أمام زيمبابوى بأمم أفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:22 م
جريدة الدستور
طباعة
تعادل منتخب أوغندا الأول لكرة القدم أمام زيمبابوى بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية بالمجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأحرز هدف أوغندا إيمانويل أوكوي في الدقيقة 12، فيما استطاع منتخب زيمبابوى عن طريق لاعبه خاما بيليات من تحقيق التعادل بالدقيقة 40.

وتمكنت أوغندا من تسجيل الهدف في وقت مبكر عن طريق إيمانويل أوكوي في الدقيقة 12، من تسديدة تصدى لها حارس زيمبابوى، ارتدت إلى اللاعب أسكنها الشباك، وفرضت زيمبابوى سيطرتها بعد الهدف على مجريات الشوط، وتألق حارس أوغندا دينيس أونيانجو وتصدى لعدة هجمات خطيرة، إلا أن مرماه تلقى هدفا عن طريق خاما بيليات، نجم صن داونز الجنوب أفريقي، بالدقيقة 40 من كرة عرضية.

وفى الشوط استمرت زيمبابوى في سيطرتها، ولكن هذه المره دون جدوى، وأهدر لاعبها موسونا في الدقيقة 52 فرصة الهدف الثاني بعد تلقيه عرضية رائعة سددها بيمناه في العارضة، كما ضاعت فرصة خطيرة أخرى بالدقيقة 69 بعد تمريرة عرضية أرضية من خاما بيليات وصلت إلى إيفانز روسكي سددها أرضية، إلا أن حارس أوغندا تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 75 جاءت تسديدة من فاروق ميا تصدى لها حارس زيمبابوي تشيجوفا لتصل إلى باتريك كادو ليطيحها أعلى مرمى زيمبابوي ويفوت على فريقه فرصة التقدم.

وفي الدقيقة 92 نفذت زيمبابوي هجمة سريعة ومنظمة وصلت عند قائد زيمبابوي موسونا لكن تسديدته مرت على يسار الحارس إلى خارج الملعب.. لينتهى اللقاء بالتعادل.

وبهذه النتيجة اقتربت اوغندا من التأهل لدور ال16 حيث ارتفع رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا تليها مصر برصيد 3 نقاط ثم زيمبابوي نقطة واحدة وفي المركز الرابع الكونغو الديمقراطية دون نقاط.

ومن المنتظر أن تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في العاشرة مساء، باستاد القاهرة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالصور- «الدستور» تكشف حقيقة تعذيب جمال برقاش

منذ يوم

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

منذ حوالي 12 ساعة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

منذ حوالي 4 ساعات

تشييع جنازة والد أحمد حسام ميدو.. وشيكا وحسني أبرز الحاضرين (صور)

ads

الصور

image description

الجماهير تتوافد على استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

تشييع جثمان والد ميدو (صور)

image description

توافد الجمهور على إستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

image description

بالصور.. إزالة إشغالات شارع "كعابيش" بحى الهرم

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

مفاجأة.. وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب رغم استبعاده

نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم 2019

محمد الباز يكتب: السقوط الأخير للكاتب العجوز.. القصة الحقيقية لمنع فهمي هويدي من الكتابة في مصر

ستوديو

هيدي كرم نسخة ثانية من خالتها.. صورة

ديسابر مدرب أوغندا: فخور بلاعبي فريقي وأتمنى فوز مصر على الكونغو

نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية.. فيديو

دار الإفتاء: التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب

رياضة

محمد صلاح يهدر أول هدف لمنتخب مصر (فيديو)

فيجولي: الجزائر لن تتنازل عن لقب أمم أفريقيا

توريرا يعلق لأول مرة على أنباء انتقاله إلى ميلان

الفيصلي يتعاقد مع إبراهيم غالب لمدة موسم

منوعات

مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية تحقق أرقامًا قياسية

"الأمن الغذائي الأفريقي" يحث على استخدام تقنيات متطورة لتحقيق الأمن الغذائي

"ميرازور الفرنسي" أفضل مطعم في العالم

طرد مورغان من منزله بسبب زوجته السابقة

إسلام سياسي

غضب إخواني على "أيمن نور" بسبب نفوذه داخل الجماعة

ناشط إخواني ينفجر في "وجدي غنيم": أنت سافل وممثل قذر.. فيديو

بنجلاديش ترفض طلب "عروس داعش" البريطانية

الكيان الصهيوني يزعم نجاحه في إحباط 50 هجوم لداعش بالعالم

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف خيبة الأمل!
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «5»
صفوت البياضي
أين الأخلاق؟
أحمد بهاء الدين شعبان
مَنْ يدفع ثمن خراب بغداد؟
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. مناقشة رواية "أشباح بروكسل" بدار بتانة

افتتاح الدورة 59 للكامب الروسي الدولي "أورليونك"

ما وراء الصورة.. سر ظهور أسرة نجيب محفوظ في دار نشر جديدة

صدور "جنازة جديدة لعماد حمدي" للروائي وحيد الطويلة

صفحتنا ع الفيس بوك