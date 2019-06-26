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عالم

كاراكاس: إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس مادورو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:20 م
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
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أعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، عن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو والانقلاب على السلطات الشرعية في فنزويلا.

وقال رودريغيز في مؤتمر صحفي بثته قناة "تيليسور": "لدينا مقاطع فيديو تدل على نقل الأسلحة والمال لتنفيذ الانقلاب".

وأشار الوزير رودريجيز، إلى أن المتآمرين أرادوا الاستيلاء على مستودعات الأسلحة والمطار العسكري، ثم مهاجمة السجن لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق راؤول بادويل، الذي حكم عليه في عام 2009 بالسجن لمدة طويلة في قضية فساد، وتنصيبه رئيسا لفنزويلا.

ولاحظ رودريغيز، أن خصوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استأجروا مرتزقة أجانب لقتل رئيس الدولة الحالي.

وقال: "جندت ثلاث مجموعات مسلحة هي مجموعة "سوكري"، ومجموعة "لاندر" ومجموعة "أوليسيس". وكانت مهمة المجموعة الأولى، اعتقال الرئيس مادورو وتصفيته جسديا.

وأكد رودريجيز، أن معارضي مادورو استأجروا لهذا الغرض "إرهابيين إسرائيليين وأمريكيين وكولومبيين".

وشدد الوزير، على أن الخطة تضمنت أيضا، قتل رئيس الجمعية الدستورية ديوسدادو كابيلو، ورئيس المخابرات الفنزويلية جوستافو جونزاليس لوبيز، فضلًا عن خطف وزير الداخلية نيستور ريفيرول والاستيلاء على القصر الرئاسي في ميرافلوريس.

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